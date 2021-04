Prikken met Janssen begint morgen

„Er is geen aanleiding om aan de gezondheidsraad te vragen om nader onderzoek te doen”, zegt De Jonge. Hij vindt dat de bevindingen voldoende aanleiding geven voor groen licht aan het Leidse vaccin. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft onderzoek gedaan naar een zeldzame combinatie van trombose en een lager aantal bloedplaatjes. Dat is inderdaad een zeer zeldzame bijwerking van het vaccin, stelde de EMA vast, maar de voordelen wegen op tegen de nadelen. Die bevinding is voor het kabinet genoeg om weer met het middel te prikken, aldus De Jonge.

Er is meer goed nieuws. De avondklok loopt af op 28 april, dan mogen er ook weer twee bezoekers thuis worden ontvangen. De terrassen mogen dan ook weer open van 12 tot 18 uur ’s middags. Dat zegt demissionair premier Rutte tijdens de coronapersonconferentie.

Op die terrassen mogen maximaal 50 mensen per terras zitten. „Het is een eerste stap en het is goed dat we die kunnen nemen.” Bovendien is een afspraak in niet essentiële winkels dan niet meer nodig, zegt Rutte. Wel geldt nog een maximum aantal bezoekers per ruimte. Kleine winkels mogen vanaf 28 april spontaan maximaal twee mensen per verdieping toelaten, voor grote winkels geldt een maximum van één klant per 25 vierkante meter, zei Rutte in de persconferentie op dinsdag.

Demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge geven dinsdagavond 19.00 uur opnieuw tekst en uitleg over de eerste stap in het versoepelen van de coronamaatregelen.

Risico’s

„Zonder risico’s gaat het niet, maar de risico’s moeten verantwoord zijn. Daar moeten we zorgvuldig in zijn, dat zijn we verplicht tegenover mensen in de zorg.” Dat maakt het besluit volgens Rutte ook zo spannend om de eerste stap te zetten. „We zijn blij dat dit kan, want de samenleving snakt naar die stap.”

Het verschil met vorige week is volgens Rutte niet heel groot. Maar toch vlakt de introom in ziekenhuizen nu af, zegt hij. „Maar we kunnen ons nog weinig tegenslag permitteren.”

Bovendien zal De Jonge bekendmaken of Nederland het Janssen-vaccin gaat toedienen. Sinds vorige week liggen er 70.000 doses daarvan in de koeling, nadat de farmaceut de leveringen op pauze zette na enkele meldingen van mogelijke bijwerkingen in de VS. De EMA besloot dinsdag dat de voordelen ruimschoots opwegen tegen de mogelijke en zeer zeldzame nadelen. Nederland heeft in totaal 11,3 miljoen doses van dit vaccin gekocht.

Van de versoepelingen lekte al veel uit. Na een week uitstel en openlijke twijfel durft het demissionaire kabinet het alsnog aan om de eerste stap te zetten op weg naar een samenleving zonder coronabeperkingen.

Versoepelingen

Per 28 april mogen terrassen en winkels weer open, stopt de avondklok en gaat het dringende advies om thuis dagelijks niet meer dan één bezoeker te ontvangen naar twee. De theorie-examens voor de rijbewijzen mogen weer worden afgenomen en op markten mogen weer kramen staan die kleding en spullen verkopen. Bij uitvaarten mogen weer 100 in plaats van 50 bezoekers komen.

Ondernemers in de horeca en detailhandel moeten zich aan strakke voorwaarden houden en meehelpen met de handhaving. Grote winkelcentra moeten stewards inzetten. Ook cafés worden medeverantwoordelijk voor de handhaving.

Per tafel mogen ze maximaal twee gasten uit verschillende huishoudens plaatsen, of meerdere personen uit hetzelfde huishouden. De tijden zijn beperkt van twaalf uur ’s middags tot zes uur ’s avonds.

Debat

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met het demissionaire kabinet, nadat ze ’s morgens eerst worden bijgepraat door experts tijdens een technische briefing.