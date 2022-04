Vanaf 11 april niet meer testen bij GGD na positieve zelftest

In de kabinetsstrategie voor de lange termijn staat dat burgers en bedrijven ’gedeelde verantwoordelijkheid’ krijgen bij het coronabeleid. „De hele maatschappij draagt samen bij aan de uitwerking en uitvoering van de strategie”, stelt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). Dat betekent onder meer dat burgers regelmatig hun handen moeten blijven wassen en dat ze een ’zelfzorgadvies’ moeten opvolgen bij een positieve zelftestuitslag.

Het blijft na 11 april wel mogelijk om naar de GGD te gaan voor een coronatest. Die is bijvoorbeeld nodig om een herstelbewijs te krijgen. Ook kunnen kwetsbare mensen en mensen die ernstig ziek zijn nog bij de GGD terecht. Maar aan het massale testen bij de GGD – zoals nu nog gebeurt – komt een einde. Het kabinet plaatst daarbij wel een kanttekening: mochten zelftesten niet meer afdoende zijn, dan kan de GGD-testcapaciteit snel weer worden opgebouwd. „De zelftest is een betrouwbaar en snel middel en wordt op dit moment al veel gebruikt”, stelt Kuipers wel.

Onderzoek rioolwater

Het kabinet wil het coronavirus in beeld houden door meer onderzoek te doen met rioolwater. Aantallen virusdeeltjes kunnen goed worden gemeten in het rioolwater. Op dit moment zijn er vier keer per week rioolmetingen op ruim driehonderd locaties in Nederland. Het aantal peilstations moet worden uitgebreid. Ook krijgen huisartsen ’een nog belangrijkere rol’ bij het volgen van het coronavirus, zo meldt Kuipers.

Het kabinet wil dat Nederlanders deels blijven thuiswerken. „Dit geeft ook een goede basis voor wanneer thuiswerken op basis van epidemiologische gronden ooit weer nodig zou zijn”, staat in de strategie. Daarmee geeft het kabinet aan dat het niet is uitgesloten dat Nederland ooit weer in lockdown gaat. In dat ’worst case-scenario’ is er sprake van ’hoge ziekte en sterfte, bijvoorbeeld als gevolg van een nieuwe, ernstige variant’.

De kabinetsstrategie voor de lange termijn geeft nog geen antwoord op allerlei vragen. Zo is het onbekend wanneer bedrijven rekening moeten houden met nieuwe, verregaande coronamaatregelen. Kuipers wil wel ’samen met sectoren bepalen wat het beste werkt om de schade van mogelijke maatregelen te beperken en sluiting van sectoren te voorkomen’. Ook kan het kabinet niet zeggen hoeveel tijd het zou kosten om de GGD-testcapaciteit weer op te bouwen.

Gezonde leefstijl promoten

Volgens het kabinet is het doel van de nieuwe strategie ’om de open samenleving te waarborgen, ook wanneer we in een ongunstig scenario terechtkomen’. De overheid wil voldoende vaccins en medicijnen op voorraad hebben en een gezonde leefstijl bij Nederlanders promoten. Ook in de zorg moeten er zaken veranderen: de ligduur in het ziekenhuis moet korter en coronapatiënten moeten vaker thuis zuurstof krijgen, zo stelt Kuipers.

Of dat voldoende is om bij een opleving van het coronavirus een nieuwe zorginfarct te voorkomen, is onduidelijk. De komende weken wil het kabinet de strategie verder bespreken met de zorg en met andere sectoren. In juni volgt een nieuwe kabinetsbrief over de plannen voor de lange termijn.