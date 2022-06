Tientallen doodzieke katten aangetroffen in woning Roosendaal

Niet een van de katten uit het verhaal. Ⓒ ANP

ROOSENDAAL - De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft tientallen doodzieke katten en kittens aangetroffen in een woning in Roosendaal. De dieren zaten in een „ernstig vervuilde, naar ammoniak stinkende woning” van een 72-jarige vrouw.