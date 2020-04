Arnhem opnieuw ’geplaagd’ door autobranden

Ⓒ Persbureau Heitink

ARNHEM - In Arnhem zijn in de nacht van woensdag op donderdag drie auto’s in vlammen opgegaan. Dat meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Aan de IJssellaan moesten veertig appartementen worden ontruimd. Onder het wooncomplex stond een auto in brand, die vermoedelijk is aangestoken. Alle bewoners zijn inmiddels terug.