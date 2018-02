Mijnwerkers in goudmijn Zuid-Afrika gered

Een bevrijde mijnwerker kan weer naar huis. Ⓒ AFP

JOHANNESBURG - De ruim negenhonderd mijnwerkers die sinds donderdagmiddag vastzaten in een goudmijn in de provincie Vrijstaat in Zuid-Afrika zijn gered. Alle mijnwerkers zijn naar boven gebracht, heeft de nationale mijnwerkersvakbond NUM aan de nieuwszender eNCA laten weten.