’AIVD moet lokale politici screenen’

Hoogleraar criminologie Emile Kolthoff pleit daarvoor in Trouw om zo ondermijning van de lokale politiek te voorkomen. Als lector ’Ondermijning’ in Den Bosch heeft hij samen met het landelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) een speciaal expertteam samengesteld dat gemeenten helpt.

„In het land merken wij dat er 0,0 screening wordt gedaan”, zegt Kolthoff in de krant. „En dit in een periode waarin het aantal pogingen de politiek te beïnvloeden juist zal toenemen. Zeker in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland waar de politie de druk op de georganiseerde misdaad opvoert, zoeken criminelen actief naar mogelijkheden die strijd te beïnvloeden.”

’Echte gevaar in bestuursdiensten’

Eerder waarschuwde hoogleraar Jan Brouwer over het fenomeen van „de vermenging van de onder- en de bovenwereld” in De Telegraaf. Hij zei toen dat er veel onwetendheid bestaat over die vermening. „Die zit op een heel ander niveau dan sommige mensen denken. Die denken dat het via raadsleden gaat. Maar het echte gevaar zit binnen de bestuursdiensten.”

OM en politie delen vertrouwelijke informatie met burgemeesters in het ’driehoeksoverleg’. Daarbij schuiven ook ambtenaren aan. „Dat is echt problematisch, want die ambtenaren zijn niet gescreend”, waarschuwt Brouwer. „Niemand weet of de burgemeester zijn ambtenaren wel kan vertrouwen. Informatie kan heel gemakkelijk weglekken. Bij de politie en het OM zijn ze daar heel alert op. Medewerkers van een ministerie die ook maar eventjes een functie hebben boven het maaiveld krijgen direct een AIVD-onderzoek. Maar een gemeentelijke organisatie is daar helemaal niet op ingericht.”