Zaak huisslaaf: wat bezielde stel uit Tubbergen?

De verdediging van het koppel is daar vrijdag aan het woord. Onze verslaggever volgt de zaak op de voet.

Voor het jarenlang uitbuiten en mishandelen van de nu 32-jarige man is eerder deze maand in de rechtbank in Almelo zeven jaar cel tegen het echtpaar geëist.

Gretha K. (47) en Adje B. (60) uit de Overijsselse gemeente zouden Jeffrey zeven dagen in de week, zestien uur per dag voor hen hebben laten werken. ’s Nachts werd hij opgesloten in een kleine caravan zonder sanitaire voorzieningen. B. sloeg hem herhaaldelijk, onder meer met een wandelstok en een ijzeren pijp, bleek uit verklaringen. Het slachtoffer ontsnapte naar eigen zeggen uit deze hel in oktober 2015.