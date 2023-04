Vakantieganger dieselt in camper door Londense milieuzone: 2000 pond boete

Het was de bedoeling dat het ’een goedkoop dagje uit’ zou worden voor de familie Eaton. Op Goede Vrijdag reisde de heer des huizes met zijn kinderen Adam (16) en Elizabeth (13) naar Londen voor een bezoek aan familie. Het binnen- en uitrijden van Londen in hun forse Laika Ecovip camper kwam de Eatons echter op een megaboete te staan, schrijven Britse media.

De camperbezitter is woedend over de hoogte van de boete. „Als ik honderd pond moest betalen, zou ik dat begrijpen. Maar dit is extreem, een maandsalaris! Voor dat geld hadden we ook in een Londens luxehotel kunnen slapen.” Door de financiële tegenvaller vreesde Geoffrey dat zijn plannen voor de zomervakantie in gevaar kwamen. De lokale transportautoriteiten toonden echter coulance en brachten de boete met 1400 euro omlaag.