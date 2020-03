Mark Rutte snapt ’belazerde’ Zeeuwen: ’Ook mijn excuses’

Zeeland tolvrij! Bouw nog maar een kerncentrale! Belastingverlaging voor alle Zeeuwen! Op een theatervloer in Vlissingen, te midden van vijfhonderd Zeeuwen, klinken de suggesties voor compensatie zowat als berusting. „Ik zet ’m op mijn lijstje”, lacht Rutte tegenover een overwegend beschaafde zaal. Maar beloftes doet hij niet. „Ik ga hier niet als Zeeuwse expert vertellen wat goed voor jullie is.”

Arbeidsmarkt

Wel komt hij uitleggen waarom het kabinet op het besluit van 2012 is teruggekomen om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen. De arbeidsmarkt is veranderd, doceert Rutte, waarbij vooral de functies van officieren en onderofficieren gewild zijn, „de ruggengraat van het Korps.” En dat Korps is weer ’de ruggengraat van de krijgsmacht.’ „Deze militairen zijn twintig weken per jaar van huis. Als zij niet in staat zijn hun gezinnen mee te bewegen, nemen we onverantwoorde risico’s met het voortbestaan van het Korps.”

Rutte zegt te snappen dat de Zeeuwen zich belazerd voelen. „Het is ook een fout geweest dat we niet eerder met Zeeland zijn gaan praten. Dat roept wantrouwen op. Ik begrijp dat. Daar heeft de staatssecretaris terecht haar excuses voor aangeboden. Dat zijn ook míjn excuses!”

Ontpolderen

De Zeeuwen delen hun pijn, die lang niet alleen in het moeten missen van 1800 mariniersgezinnen blijkt te liggen. Het ontpolderen van de Hedwigepolder komt langs, de tol voor de Westerscheldetunnel, de verdwenen rijksdiensten – sinds 2012 nam het aantal arbeidsplaatsen in deze sector met 17 procent af.

Maar dan stapt een jonge knaap uit het gedrang die Rutte een brief toestopt. „Opzetje”, roept iemand. Spreekstalmeester Bas van ’t Wout, VVD-Kamerlid, wil graag weten wat erin staat. De jongen houdt een gedecideerd betoog waarin hij zegt te snappen dat mariniers niet naar Zeeland willen. Maar de Roosevelt Academy kan wel een impuls gebruiken, net als de industrie, de infrastructuur. „Er moet een eerlijke compensatie tegenover staan.” Daar kan de premier wat mee. Over compensatie valt te praten – Zeeland wil minstens 70 miljoen euro, plus geld voor geleden imagoschade. Maar jongens, zegt Rutte, dit is toch een geweldige provincie, met toerisme, de derde haven van Europa en de laagste werkloosheid van Nederland? „En het is echt niet zo dat mensen hier niet naartoe willen. Mijn broer kwam naar Middelburg om te werken.”

Soms vangt VVD-Kamerlid André Bosman een verbale klap op. „Ik zal heel eerlijk zijn”, begint het Zeeuwse Kamerlid zijn betoog. Aan het hoongelach te horen twijfelt de zaal aan die eerlijkheid. „Ik heb me altijd hard gemaakt voor die kazerne. Maar je hebt niks aan een kazerne als er geen mariniers zijn om hem te vullen.” Her en der klinkt nog verzet. Het besluit is toch niet definitief? „Als wij niet akkoord gaan, komt de kazerne er gewoon.” Maar dat gelooft eigenlijk niemand meer.