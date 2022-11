Nederlandse operatie ’Kachels voor Oekraïne’

Rotterdammer Sander de Kramer is samen met ondernemer Ton Schellings en hulpverlener in Oekraïne David van Kaam initiatiefnemer van de operatie. Aanstaande zondag rijdt Sander met een speciaal daarvoor aangeboden touringcar vol met gaskachels naar het oosten.

„In samenwerking met het lokale Rode Kruis en een plaatselijke dominee gaan we de eerste verwarmers uitdelen in Kiev en in plaatsen dichterbij het front.”

Houtkachelfabriek

Het is verder de bedoeling om samen te gaan werken met een houtkachelfabriek in het land. „Met geld en steun vanuit Nederland kunnen ze dan op grote schaal zelf gaan bouwen.” Hij verwacht dat de kachels voor „zes of zeven tientjes per stuk’, kunnen worden gemaakt.

De Kramer sprong in de hulpstand toen hij las dat de ’horrorwinter’ zoals hij het noemt binnen dagen gaat intreden, en dat de temperaturen snel zullen dalen tot min tien en lager. „Poetin probeert met de terreurbombardementen op elektriciteitscentrales de weerstand van de Oekraïeners te breken. De gedachte dat daar mensen doodvriezen trek ik echt niet.”

De Russen voeren al anderhalve maand zware bombardementen uit op het Oekraïense energienetwerk. Er is nu al een tekort aan elektriciteit, verwarming en stromend water.

Ontwikkelingswerk

Sander de Kramer is bekend van zijn hulp aan daklozen in ons land en ontwikkelingswerk in het Afrikaanse Sierra Leone waar hij na het zien van al het leed van kinderen in mijnen al 20 jaar hulp verleent. Tienduizenden kinderen konden dankzij hem naar school. De Rotterdammer, die ook een column heeft voor de Rotterdampagina van De Telegraaf, is vanwege zijn vrijwilligerswerk de afgelopen jaren overladen met internationale prijzen, zoals de Four Freedoms Award, eentje die eerder aan Nelson Mandela werd gegeven.