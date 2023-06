Geredde Colombiaanse kinderen blijven nog weken in ziekenhuis

De kinderen zijn broers en zussen in de leeftijd van één tot dertien jaar oud. Op 1 mei stortte het vliegtuigje waarmee ze reisden neer in het Amazonewoud. De moeder van de kinderen kwam bij het ongeluk om het leven, net als twee andere volwassenen aan boord.

De grootvader van de vier vertelde maandag dat de kinderen vier dagen bij het wrak bleven en zich daar in leven hielden met meel dat aan boord was. Toen dat op was, trokken ze onder leiding van de 13-jarige de jungle in. Ze leefden van vruchten en zaden en van water dat ze in een flesje opvingen. Van takken en grote bladeren maakten ze schuilplaatsen om zich tegen de regen te beschermen, zei de grootvader.

Uiteindelijk werden ze afgelopen vrijdag gevonden door een commando speurders bestaande uit 120 militairen en meer dan zeventig inheemse bewoners van het Amazonegebied. De kinderen verblijven in een militair ziekenhuis in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.