90-jarige koopt droomauto, maar niet om te besturen

Dekker is zelf Ford-dealer. Een dergelijke auto heeft hij in zijn hele leven niet eerder verkocht, laat staan gekocht. De GT Heritage Edition is een bijzondere auto. Ford ontwikkelde de sportwagen als racewagen, waarmee je ook op de openbare weg mag rijden.

Op het cv van de auto staat de klasse-overwinning van Le Mans 2016, terwijl de auto an sich een visuele ode is aan de legendarische racewagen GT40 uit de jaren zestig waarmee Ford Ferrari tijdens de 24-uursrace van Le Mans (Frankrijk) versloeg.

Ruim halve eeuw Ford-dealer

Henk Dekker is zelf al ruim een halve eeuw Ford-dealer met meerdere vestigingen. Hij heeft enkele klassieke modellen van het Amerikaanse merk. Nu voegt hij een nieuw, gelimiteerd model aan zijn collectie toe. Ford bouwt er overal 1350 waarvan 40 in de Heritage-uitgave. Ford moet je de auto gunnen, voordat je er een krijgt.

Dekker werd ondanks zijn loyaliteit naar de autobouwer meerdere malen afgewezen. Tot 2020. De verlossende brief uit Amerika kwam binnen. Nu een jaar later staat de 90-jarige Dekker naast zijn prachtige aanwinst, een kostbaar speeltje.

’Niet over geld praten’

„Over geld praten we niet, want hij is niet te koop”, zegt Dekker. „Ik heb er hard voor gewerkt en doe dat met mijn team nog altijd. We zetten de auto in de showroom en gaan ermee naar evenementen. We zullen er voor zorgen dat de auto zichtbaar blijft, zodat andere liefhebbers ervan kunnen genieten. Rijden doe ik niet, daarvoor is de auto mij iets te lief.”

De unieke GT, waarvan er twee daadwerkelijk in Nederland staan, staat naast het kantoor van Dekker in Zaanstad, zodat de nog altijd actieve ondernemer er elke dag van kan genieten.