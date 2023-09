Vliegtuigje crasht en vliegt in brand op luchthaven Budel, piloot naar ziekenhuis

De eerste melding van het incident vond rond 10.00 uur plaats op de luchthaven Kempen Airport, net over de grens met Noord-Brabant. De brandweer van het vliegveld kwam direct in actie en begon met het blussen van het brandende vliegtuigje. Daarnaast werden er meerdere politie- en brandweervoertuigen uit de regio opgeroepen, evenals een ambulance.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ Rico Vogels/Persbureau Heitink

De piloot van het vliegtuigje merkte na het opstijgen op dat de motor haperde en besloot terug te keren naar het vliegveld. Tijdens deze draai is het vliegtuigje gecrasht en in brand gevlogen. De piloot is door ambulancepersoneel nagekeken, maar is aanspreekbaar en ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.