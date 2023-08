'Vrouw opgepakt voor moordplan op president Zelenski’

De dame wordt ervan beschuldigd dat ze heeft geprobeerd te achterhalen waar en wanneer de president op reis was in de regio Mykoljaiv eind juli. Naar verluidt filmde ze locaties van Oekraïense faciliteiten met systemen voor elektronische oorlogsvoering en munitiedepots.

De autoriteiten betrapten haar terwijl ze informatie probeerde door te spelen naar Rusland. Wie de vrouw precies is en waar ze vandaan komt, is onduidelijk. De politie spreekt alleen van een informant die in Ochakiv woonde, maar of ze ook uit Oekraïne komt of juist uit Rusland, is onbekend.

Als de vrouw wordt veroordeeld, riskeert ze een celstraf van maximaal 12 jaar.