Zonnebaden goed voor de lijn

Dat blijkt uit een onderzoek van de Canadese Universiteit van Alberta. Je cellen nemen in het zonlicht minder vet op en lossen dat ook sneller op. Perfect om overtollige kilo’s te zien verdwijnen.

„Zonlicht kan in de zomer onze huid binnendringen en bij de vetcellen vlak daar onder komen. De cellen willen niet meer zoveel vet opslaan als ze onder invloed van zonlicht staan”, zegt Peter Light, professor Farmacologie aan de Universiteit van Alberta. De bevindingen van zijn onderzoek publiceerde hij in het wetenschappelijke magazine ‘Nature’.

Omdraaien

Je kan zijn verhaal ook omdraaien. Onvoldoende blootstelling aan zonlicht kan leiden tot extra vetopslag.

De ontdekkingen van het team van Light vormen het startpunt voor een hele reeks extra onderzoek. Het is immers nog niet duidelijk hoe regelmatig en hoe lang mensen in de zon moeten liggen om af te vallen. Verder hoopt de professor nu ook verder te onderzoeken of lichttherapie een mogelijkheid kan zijn bij diabetespatiënten.

Eigenlijk was het team van de professor helemaal niet op zoek naar een mogelijke correlatie tussen zonlicht en afvallen. Het Diabetes Instituut wilde eigenlijk onderzoeken hoe vetcellen insuline produceren, wanneer ze reageren op licht. Dat zou immers heel wat patiënten met suikerziekte verder kunnen helpen. Dat onderzoek loopt nu verder.

Overigens is veel zonnebaden ook weer schadelijk. De kans op huidkanker groeit dan flink.

Via HET NIEUWSBLAD