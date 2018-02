Wilders wil met trouwste fan dagje naar de Efteling

Via Twitter daagt hij geïnteresseerde PVV-stemmers uit om via een website de meest originele motivatie om met hem mee te gaan op schrift te zetten. Hij zal de tien beste selecteren en die mogen hem dan een dagje vergezellen in het attractiepark in Kaatsheuvel, waarvan Wilders ’een enorme fan is’. „Ik trakteer”, twittert hij.

Bekend is dat Wilders verzot is op de Droomvlucht, een feeërieke attractie vol elfjes en trollen.