Poolse minister lanceert pensioen voor politiehonden

Video

Bestuurder trapt op de rem na bizarre inhaalactie

Het gaat helemaal mis op de A7 als een vrachtwagenchauffeur ruimte wil maken voor twee voertuigen op de vluchtstrook. Een tegenligger achter hem is het daar niet mee eens. In Dashcam doet de trucker zijn verhaal. Ook iets gefilmd op de weg? Mail het ons via [email protected]