‘Leefbaarheid gemeente onder druk door crisis’

Het werk van minister De Jonge is ongelooflijk belangrijk voor onze economie. Die link wordt in Den Haag onvoldoende gelegd. Of bedrijven omvallen door een tweede golf hangt net zo goed af van het gezondheidsbeleid van de coronaminister als van het derde steunpakket dat ingaat per 1 oktober. Dat zegt Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen met Herman Stam.Waar kunnen ondernemers precies op rekenen in het nieuwe, uitgeklede noodpakket en is het logisch om nu versoberen terwijl het coronavirus bezig is met een opmars? Ook gaat het in de podcast over het afnemende draagvlak en de vele klachten bij de arbeidsinspectie, want wat als je baas lak heeft aan de coronaregels?

