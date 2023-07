Politie: dragqueen Miss Envy Peru aangevallen op Amsterdam Centraal om geaardheid

De politie schrijft over een 34-jarige Amsterdammer, die dinsdag is mishandeld door vier mannen in de leeftijd van 15 tot en met 22 jaar. „Ook is de man slachtoffer van bedreiging, discriminatie en belediging. De geaardheid van het slachtoffer speelt zeer vermoedelijk een rol bij het verbale en fysieke geweld dat richting hem is geuit.”

Als Escobar in de bus naar het Centraal Station plaatsneemt, zitten tegenover hem vier „voor hem onbekende jongens”, schetst de politie. „Al vrij snel begint het viertal beledigende en discriminerende opmerkingen te maken in de richting van de Amsterdammer. Het slachtoffer wordt in de bus ook bedreigd met een metalen voorwerp en fysiek mishandeld. Een vrouw in de bus neemt het volgens de man voor hem op, maar dit beweegt de vier mannen niet om te stoppen.”

Escobar is na het uitstappen op het Centraal Station bij de controlepoortjes weer mishandeld. „Op dat moment valt de Amsterdammer op de grond en schieten twee vrouwen hem te hulp.” De mannen gaan er daarna vandoor. De recherche doet nog onderzoek naar het incident.

Escobar, bekend van tv-programma’s als Drag Race Holland en Make Up Your Mind, beschreef eerder al via Instagram dat hij in de bus beledigd werd en met een wapen bedreigd werd door vier jongens die het voorval filmden. Escobar was hierbij niet ’in drag’, meldde hij. Escobar liet weten dat het „afgezien van de schrik” goed met hem gaat, maar dat hij wel naar de politie wilde gaan vanwege het voorval. „Ik aarzelde om aangifte te doen omdat ik een persoon in the public eye ben. Maar als trots lid van onze community en Pride Ambassadeur kan ik niet zwijgen!”