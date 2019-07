Fris uit bed? Het vroor vannacht!

Aan de grond op 10 cm hoogte werd in Twente nachtvorst gemeten, meldt MeteoGroup. De temperatuur daalde naar -0,7 graden. Eerder deze maand op 4 juli kwam het in het oosten van Nederland ook al tot nachtvorst. Vorst aan de grond is bijzonder in de julimaand; dat komt volgens het weerinstituut slechts één keer in de zes jaar voor.

Vorige week werd zelfs een kouderecord genoteerd. Op weerstation Twenthe was het aan de grond -1,6 graden. „Niet eerder werd in juli zo’n lage temperatuur op klomphoogte gemeten. In de Achterhoek noteerde weerstation Hupsel die nacht -0,2 graden. In Gelderland was sinds het begin van de metingen in de julimaand nog niet eerder vorst gemeten. Afgelopen nacht bleef het daar een halve graad boven nul”, aldus MeteoGroup.

Voorlopig kunnen we het naar verwachting weer even zonder vrieskou doen. Tijdens de hoogzomerperiode tussen 20 juli en 20 augustus is nog nooit nachtvorst gemeten.

Warmte onderweg

Overigens blijft het de komende dagen in het hele land overwegend bewolkt. Ook regen is niet uitgesloten, meldt Weeronline. „Vooral in het noorden blijven de temperaturen met 19 graden wat achter. In het zuiden liggen de temperaturen hoger. In Maastricht ligt de temperatuur boven de 20 graden en wordt het donderdag zelfs zomers warm”, aldus Jaco van Wezel.

Na het weekend wordt de weersverwachting beter. Vanaf zondag zijn de neerslagkansen klein. Van Wezel: „De zon schijnt geregeld, maar omdat de wind de eerste dagen uit het noorden tot noordwesten blijft waaien is de temperatuur wel iets onder normaal. Het wordt maximaal 18 graden in het noordwesten en 22-23 graden in het zuidoosten van het land. Later in de week lijkt de temperatuur enkele graden te stijgen. Daarmee is het prima vakantieweer om erop uit te trekken!”