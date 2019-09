Baby overleden na val van brug, ’iedereen huilde’

Ⓒ Google Maps

RADCLIFFE - In de Engelse plaats Radcliffe, net boven Manchester, is een nog geen jaar oude baby overleden die vanaf een brug in de rivier de Irwell terecht was gekomen. Reddingswerkers wisten het kind nog levend aan de kant te halen, maar de baby overleed niet veel later alsnog in het ziekenhuis, melden Britse media.