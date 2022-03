’VN-medewerkers mogen ’oorlog’ en ’invasie’ niet meer gebruiken’

Verder worden werknemers in een e-mail van de communicatie-afdeling van de VN geïnstrueerd om geen foto’s van de Oekraïense vlag aan sociale media-accounts of (VN-)websites toe te voegen, zowel voor privé- als werkaccounts. „Gebruik de woorden ’conflict’ en ’militair offensief en NIET ’oorlog’ of ’invasie’”, staat in de e-mail die is ingezien door de Irish Times.

Onpartijdigheid voorkomen

In de mail staat dat de medewerkers van de VN als ’internationale ambtenaren’ de verantwoordelijkheid hebben om ’onpartijdig te zijn’. De organisatie wil hier eventuele reputatieschade mee voorkomen.

Volgens de krant heeft het beleid de bezorgdheid aangewakkerd dat de organisatie te ver gaat met pogingen om conflicten met Rusland te ontwijken. Het land heeft een permanente plek in de Veiligheidsraad van de VN. Volgens Neale Richmond, woordvoerder voor Europese Zaken van de Ierse partij Fine Gael, gaat het ’heel duidelijk niet gewoon om een willekeurige oorlog, maar om een illegale aanvalsoorlog, die door alle leden van de VN en de VN zelf moet worden veroordeeld’.

Opvallend: in Rusland is vorige week een nieuwe wet is aangenomen die het gebruik van de woorden ’invasie’ en ’oorlog’ voor het huidige conflict in Oekraïne verbiedt. Straffen kunnen oplopen tot vijftien jaar gevangenisstraf en boetes in de tienduizenden euro’s.