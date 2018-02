Meisje (3) in huis met dode moeder

Volgens de politie is de 41-jarige moeder een natuurlijke dood gestorven en is van een misdaad geen sprake. Het kindje en de vrouw werd 20 januari ontdekt, toen buren een waterlekkage in de woning opmerkten. De peuter had de kraan opengedraaid en niet meer uitgezet. Het meisje was samen met haar hondje, een 5-jarige Shih tzu.

Wethouder Sven de Langen (onderwijs, jeugd en zorg) heeft de gemeenteraad van Rotterdam in een brief op de hoogte gesteld van het ’tragische incident’. Volgens hem verblijft het meisje inmiddels bij een pleeggezin en maakt ze het naar omstandigheden goed.

Jeugdbescherming

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond was meer dan twee jaar geleden betrokken bij het gezin. Een woordvoerster kan niet zeggen waarom ze in die tijd betrokken waren bij het gezin. Echter de Jeugdbescherming komt in actie als er sprake is van een zorgelijke situatie. ,,Wij komen in actie als de kinderrechter een maatregel uitspreekt. Als die maatregel wordt beëindigd, dan dragen wij, zo nodig, de hulp over naar andere hulpverlening."

Waarom er in de afgelopen twee jaar geen contact is geweest met de moeder en haar dochter wil de Jeugdbescherming niet zeggen. „Wij zijn ver voor het overlijden en na het overlijden betrokken geweest bij het gezin”, aldus de woordvoerster. Het 3-jarig meisje werd door een crisisinterventieteam van de Jeugdbescherming ondergebracht bij een pleeggezin.

Buurtbewoners

Bewoners in de Rotterdamse wijk reageren geschokt op de dood van de vrouw. De overbuurvrouw: „Ik heb niks gezien. Ik vind het zo erg dat dat kleine meisje daar dagenlang bij haar dode moeder in huis zat.”

Buurtbewoners leggen uit dat er in deze wijk veel contact is onderling, maar dat zij de overleden vrouw slecht kenden. „Ze begroette iedereen altijd vriendelijk tijdens de wandelingen met haar dochter. Maar meer dan dat weet ik niet van haar”, zegt een andere buutbewoner.

Het was omwonenden niet opgevallen dat de vrouw niet meer naar buiten kwam. Vermoedelijk had zij een vriend in België, bij wie zij vaak was.

Familie boos

De familie van de dode vrouw is boos op de hulpverlening omdat er niet genoeg actie is ondernomen, ondanks diverse alarmerende berichten. „Mijn zus heeft zelf diverse hulpkreten naar diverse instanties gestuurd. Die hebben ons als familie laten weten dat ze erbovenop zaten. Hoe kan dit dan een week onopgemerkt blijven?”, zegt een van de zussen vrijdag tegen RTV Rijnmond.

Ze vervolgt: „We hebben alles binnen onze mogelijkheden gedaan om onze zus te helpen. Tot gedwongen opname aan toe. Maar helaas weigerde onze zus de laatste tijd al het contact met ons.”