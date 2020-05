Stel neemt tattoo met trouwdatum, bruiloft uitgesteld door corona

De twee waren op vakantie in Turkije toen ze lichtelijk aangeschoten besloten om een matchende tatoeage te nemen. „Het is grappig, want we waren er extra alert op dat de Romeinse cijfers klopten, en de medewerkers grapten nog: ’Weten jullie zeker dat dit de goede datum is?’”

Francis en Fionnuala hebben besloten om nu 22 april 2021 te gaan trouwen. Ze zijn druk aan het nadenken over wat ze met hun tatoeages aan moeten. Plannen voor een nieuwe stunt voor de bruiloft zijn er ook al. „Iemand bedacht dat we maar moesten gaan skydiven, andere mensen zeiden dat we erover moeten liegen en moeten zeggen dat de datum van de tatoeages wel degelijk klopt. Wat we ook gaan doen, het wordt iets memorabels”, zo laat Fionnuala weten aan The Sun.