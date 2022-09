Energiepakket levert huishoudens 2280 euro korting op

De details van het noodpakket, dat volgens het ministerie ’hoognodige verlichting van de energierekening’ moet opleveren, zijn nog altijd niet ingevuld na dagen spoedoverleg.

Het doel is in elk geval een prijsplafond in te stellen. Er wordt nu door het kabinet voorgesteld dat te laten gelden tot een verbruik van 1200 kuub voor gas en 2400 KWh voor elektra. Het kabinet wil zo energie voor de consument goedkoper maken, maar wel tot een maximum verbruik.

Volumegrens

Door de volumegrens blijft de prikkel om energie te besparen aanwezig, is de gedachte: „Dat blijft belangrijk omdat er nog steeds minder gas beschikbaar is in Europa dan in voorgaande jaren. Voor een verbruik dat hoger is dan het plafond afdekt, moet wel de geldende marktprijs worden betaald.”

„Het kabinet wil alle huishoudens helpen. Daarbij is de inzet dat minimaal de helft van de huishoudens volledig onder het prijsplafond valt als zij blijvend energie besparen”, meldt Financiën.

De prijzen tot het maximale verbruik worden gepind op 1,50 euro voor gas en 70 cent voor elektra. Het moet een gemiddeld huishouden 2280 euro voordeel opleveren, is de gedachte van het ministerie, al is die berekening nog ’omgeven met onzekerheden’.

Om het pakket te financieren gaat een voor volgend jaar voorgestelde verlaging van de energiebelasting (waar 5,4 miljard voor was gereserveerd) niet door wanneer het prijsplafond daadwerkelijk vast wordt gesteld.

1 januari 2023

Het betreft een tijdelijke maatregel die op 1 januari 2023 moet ingaan en tot het einde van het jaar doorloopt, meldt Financiën. Of iedere energiemaatschappij het prijsplafond snel in kan voeren, is nog de vraag. „Maar vanaf 1 november dit jaar is al verlichting mogelijk met een tussenvariant waarbij een prijsplafond wordt gesimuleerd en termijnbedragen worden verlaagd.”

Het pakket is nog altijd niet definitief in kannen en kruiken, meldt Financiën. „Het verder uitwerken van de precieze details van een prijsplafond heeft de hoogste prioriteit van het kabinet en daarvoor is het onder andere in overleg met energiebedrijven en sociale partners.”

Ook voor ondernemers

Het tijdelijke prijsplafond zal ook gelden voor ondernemers die recht hebben op de belastingvermindering in de energiebelasting. Maar voor ’energie-intensieve’ mkb’ers zoals bakkerijen is het nog onduidelijk wat het kabinet kan doen nu men nog bezig is met de uitwerking van een specifiek pakket voor die bedrijven.

Naast het prijsplafond zet het kabinet in op meer maatregelen om ervoor te zorgen dat Nederlanders de rekening niet meer kunnen betalen. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om een deel (500 euro) van de energietoelage die voor volgend jaar was voorzien al dit jaar uit te keren, bovenop de 1300 euro die voor 2022 al was voorzien voor sociale minima. Ook heeft het kabinet met energieleveranciers afgesproken dat er weer vaste energiecontracten worden aangeboden in 2023 (in plaats van flexibele tarieven).

Verder komt er een gezamenlijk noodfonds van de overheid en energieleveranciers waarmee moet worden voorkomen dat kwetsbare huishoudens met een betalingsachterstand te grote schulden opbouwen. Onduidelijk is nog hoeveel geld hiervoor beschikbaar is.