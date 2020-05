’Al derde ramadan met straattereur in Leidschendam’

Regelmatig worden auto’s in brand gestoken Ⓒ District8.net

LEIDSCHENDAM - Bewoners van de Leidschendamse relwijken waar sinds de ramadan sprake is van onlusten, zijn ten einde raad. ,,We doen geen oog meer dicht en veel mensen durven de straat niet meer op. We hebben liever vandaag dan morgen een avondklok”, zegt een 50-jarige bewoner van de Heuvelwijk.