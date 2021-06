Zes verdachten gewapende overval Amsterdam-Noord weer langer vast

Alle zes verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het OM verdenkt alle mannen, die uit België en Frankrijk komen, van betrokkenheid bij de overval. Aan het eind van de periode van negentig dagen moet er voor het eerst een zitting plaatsvinden bij de rechtbank.

Automatische wapens

De overval op een waardetransport werd woensdagmiddag 19 mei bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam gepleegd en eindigde in Broek in Waterland, met een wilde achtervolging door de politie in een weiland waar over en weer werd geschoten. De overvallers gebruikten automatische wapens. Een zevende verdachte, een 47-jarige Fransman, kwam om bij de schotenwisseling.

Wat de precieze waarde was van het transport moet nog uit onderzoek blijken. Het ging om een transportauto met daarin edelmetalen. Verschillende media meldden eerder dat de edelmetalen een waarde zouden hebben van 50 miljoen euro. De Rijksrecherche onderzoekt of het vuurwapengebruik door de agenten rechtmatig was.