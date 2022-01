Bijna 200 slachtoffers van verboden vuurwerk

Dit is het beeld wat naar voren komt uit de rapportages van veiligheidsregio’s en ziekenhuiscijfers verzameld door lokale media. Een eerste inventarisatie levert het getal van 194 slachtoffers op. Het is nog niet compleet omdat nog niet alle van de 25 regio’s hun bericht naar buiten hebben gebracht. Zo ontbreken bijvoorbeeld de data van grote veiligheidsregio’s als Haaglanden.

Klaphamer

Haaksbergen was op oudejaarsdag het toneel van het ergste ongeluk. Hier was een zogeheten klaphamer debet aan. Dit is een constructie waarmee magnesium tot ontploffing wordt gebracht. Een deel van de hamer versplinterde en de scherven die daardoor rondvlogen, doodden een 12-jarige jongen die stond te kijken.

Twente had meer slachtoffers te betreuren. In totaal kwamen 21 mensen met vuurwerkletsel naar het ziekenhuis. Dat waren er volgens de veiligheidsregio Twente meer dan vorig jaar toen er voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod gold vanwege corona. Met het verbod hoopt de overheid de druk op de al zwaar belaste zorg te beperken.

Lichaamsdelen kwijt

Bij andere incidenten raakten meerdere mensen lichaamsdelen kwijt. Zo moet een 33-jarige man uit Callantsoog een hand missen nadat vuurwerk dat hij afstak in zijn handen ontplofte. Hij moest per traumahelikopter naar het ziekenhuis worden gebracht. Even na middernacht ging het in Berkel en Rodenrijs mis toen een tas met een vuurwerk ontplofte ter hoogte van de voet van een man die aan het afsteken was. Hij verloor hierdoor een voet.

Bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werden volgens Leidsch Dagblad zes vuurwerkslachtoffers binnengebracht. In de meeste gevallen waren het jongeren die door vuurwerkbommen zware verwondingen hadden opgelopen aan handen en ogen.

Onontplofte Cobra’s op plein

Dat gebeurde onder meer op het Marktplein in Katwijk. Een slachtoffer raapte daar niet ontploft vuurwerk op. Er bleken op het plein meerdere onontplofte Cobra’s te liggen. Dat is zwaar illegaal vuurwerk. De politie liet het terrein afzetten en het Team Explosieven Verkenning (TEV) aanrukken om de projectielen af te voeren.

Het beeld verschilt sterk per regio. Er zijn gebieden waar helemaal niemand gewond raakte, maar ook regio’s waar juist meer mensen met vuurwerkletsel naar de dokter of het ziekenhuis moesten vergeleken met vorige jaarwisseling.

Hulpverleners

Zoals de Veiligheidsregio Noord- en Oost (o.a. Veluwe en omstreken) waar 28 mensen zich moesten laten behandelen tegen 26 in 2021. Het gaat volgens de hulpverleners vooral om letsels aan ogen, gezicht en handen. Mensen raakten vooral na middernacht gewond door - hier opvallend genoeg legaal - vuurwerk.

Het vuurwerkverbod zorgt zoals beoogd voor een lager aantal mensen dat een beroep moet doen op de zorg, constateerde Veiligheid.nl begin dit jaar. Maar het verbod weet het probleem van zware gewonden niet helemaal op te lossen. Vielen er met tijdens jaarwisseling van 2019 op 2020 nog 1.300 vuurwerkslachtoffers, tijdens de eerste oud en nieuw met een vuurwerkverbod waren dat er bijna vierhonderd. Veiligheid.nl komt later deze week met de complete en officiële cijfers over dit jaar.

Handhaving

Uit een rondgang van De Telegraaf eerder deze week bleek dat lang niet alle gemeenten werk maken van het handhaven van het verbod of het geen hoge prioriteit geven. Daarnaast trokken vuurwerkliefhebbers naar het buitenland - vooral België - om in te slaan nu ze in eigen land niet kunnen inkopen. In grensplaats Baarle-Hertog moesten er zelfs verkeersregelaars aan te pas komen om de stroom vuurwerkkopers in goede banen te leiden.