’L*l-Niet-Lollies’ tegen praters tijdens concert

„We hebben de afgelopen week alleen maar positieve reacties gehad”, aldus woordvoerder Bas de Wit. „We hebben bij elk concert zo’n honderd lolly’s in de zaal geplaatst. Die waren allemaal weg.” Zelfs als het snoepgoed niet alleen gebruikt is om praters te attenderen op hun gedrag, dan nog gaat van het initiatief wel een helder signaal uit. „Het is een wisselwerking: je zwengelt een discussie een. En bezoekers erkennen en herkennen het probleem.” Op social media leidt het initiatief louter tot positieve reacties.

Groeiend probleem

Het Paard constateert dat praters tijdens concerten een groeiend probleem is. „Tijdens het concert van de Amsterdamse band My Baby liep het de spuigaten uit”, stelt De Wit. „Door het geroezemoes in een zaal met 1100 man kon je niets meer horen van de rustige nummers.” Het probleem zou in Nederland groter zijn dan in andere landen. Buitenlandse artiesten hebben het zelfs al over ’The Dutch Disease’.