Discodeuntje ’DJ saved my life’ op de snelweg

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde hoopt zo automobilisten beter afstand te laten houden op de snelweg. Dit om het aantal ongelukken terug te dringen.

We kennen al de grote omgekeerde V op de Belgische wegen. Als je twee van die tekens tussen jou en je voorligger houdt, kan je bij een noodstop nog veilig remmen. Je hebt dan twee seconden de tijd om het rempedaal in te trappen.

Het idee: je moet twee zinnen van Last night a dj saved my life vrij voor je hebben. De zin ’Last night a dj saved my life from a broken heart’ duurt drie seconden, en dat is de veilige afstand op een nat wegdek. Verantwoordelijk minister Weyts denkt dat automobilisten niet afgeleid worden door de tekst.

„Zoek een punt; een paal of een verkeersbord bijvoorbeeld. Het moment dat uw voorligger voorbij dat punt rijdt, moet u het bekende deuntje beginnen te zingen. Bent u uitgezongen op het moment dat uzelf het punt bent gepasseerd, dan hebt u voldoende afstand gehouden”, is de uitleg van de VSV.

7000 ongelukken

Jaarlijks zijn er 7000 ongevallen in België omdat er onvoldoende afstand wordt gehouden. Naast de teksten op het wegdek zijn er ook affiches en radiospotjes.

Alvast oefenen met het liedje? Speel dan het clipje af: