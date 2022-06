Verdachte schietpartij Buffalo verdacht van moord en terrorisme

Op 14 mei begon de witte Gendron in een winkel in een overwegend zwarte buurt in Buffalo te schieten. Hij doodde tien mensen en drie mensen raakten gewond. Elf van de dertien slachtoffers waren zwarte Amerikanen.

Gendron was ervan overtuigd dat het witte ras superieur is aan andere rassen. Hij plaatste daarover geregeld teksten op de berichtendienst Discord. Hij deelde daar ook gedetailleerde plannen voor een aanslag in Buffalo.