Nieuwe wolven op camerabeelden gespot op de Zuidwest-Veluwe

Op de Zuid-West-Veluwe leefde sinds 2019 een vrouwelijke wolf. Een mannetje voegde zich bij haar. De wolvin raakte zwanger, maar werd in het voorjaar van 2021 doodgereden. Het mannetje is in het najaar doodgeschoten door een nog onbekende dader. "Als het de opzet van de schutter was om het gebied wolfvrij te krijgen moeten we hem of haar dus teleurstellen. We dachten al dat op deze plek snel andere wolven zouden opduiken, want het is een ideale omgeving", aldus de boswachter.

Het gebied onder Ede waar de wolven zitten is een struikelblok voor edelherten en wilde zwijnen. Dit wild loopt zich klem tussen bebouwd gebied en de snelweg A12, sinds Het Nationale Park de Hoge Veluwe wolfwerende hekken op het ecoduct heeft geplaatst. Natuurmonumenten pleit voor andere en veilige verbindingen voor wild op de Veluwe.