110 kilo cocaïne op kolenschip IJmuiden

Luchtfoto van de zeesluizen bij IJmuiden. Ⓒ ANP

IJMUIDEN - De politie heeft drie verdachten aangehouden na de ontdekking van 110 kilo cocaïne op een kolenschip in IJmuiden. Het drietal is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit vast. De vondst werd een week geleden al gedaan door een team van de douane maar is nu pas bekendgemaakt.