Zesde ramkraak op modezaak Vreeswijk

Vanaf de straat staart hij naar de exclusieve kledingwinkel. „Vanochtend toen we aankwamen, zagen we een Audi A8 die er achteruit ingereden is. Hij was te breed, dus hij zat vast. Bij het wegslepen dreigde de hele gevel los te komen. Gelukkig is dat niet gebeurd.”

Door al die kraken is de winkel tegenwoordig extreem goed beveiligd, stelt Ariese. „Je hebt er niets aan om het te proberen. We zijn inmiddels zo zwaar beveiligd. We hebben mistgeneratoren dus je ziet niets, er zitten tralies, driedubbeldik glas. Als ze binnen willen komen: het lukt niet. Dat heeft ze toch afgeschrikt, want ze hebben niks meegenomen.”

De ondernemers uit Vreeswijk denken er niet aan om de deuren te sluiten. „Natuurlijk zijn we een half uurtje moedeloos. Daarna borrelt de ondernemersspirit weer op: we gaan er weer tegen aan.”