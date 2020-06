In het wild uitgestorven hertje geboren in Beekse Bergen

Verzorger Kris Jansen praat honderduit over het ’geweldige dier’, terwijl hij zijn best doet het jonkie te vinden in safaripark Beekse Bergen. „Fokko is nu een week of drie oud”, vertelt Jansen enthousiast. „En het is echt bijzonder. Want dat deze soort überhaupt nog bestaat, geeft aan dat wij als dierenparken ons werk goed doen.” Het had weinig gescheeld of het Pater-Davidshert had niet meer bestaan. Het is pas in 1865 ontdekt door een Franse pater – die ook de reuzenpanda ontdekte – op de jachtvelden van de toenmalige keizer in China. En toen het dier daar uitstierf door oorlogen was het bijna gedaan met de soort. „In Europa leefden nog zestien dieren die cadeau waren gedaan aan dierentuinen”, vertelt Jansen. „En aan het begin van 1900 waren dat de enige Pater-Davidsherten die er nog waren.”

Sindsdien is er keihard gefokt om de soort in stand te houden. Er leven, verspreid over de wereld, zo’n 1500 dieren. Er is zelfs een poging gaande om het dier terug te brengen in de natuur. „Daar leven inmiddels enkele honderden dieren, maar die zitten in zo’n gecontroleerde omgeving dat ze door instanties nog steeds als ’uitgestorven in het wild’ worden beschouwd”, vertelt Jansen. Maar ook het dier zelf is indrukwekkend, wijst Jansen op een groepje vrouwelijke Pater-Davidsherten dat – samen met het jong – in het safaripark in Hilvarenbeek woont. De (oude) vader van Fokko overleed voor zijn geboorte. Misschien komt er na de zomer een nieuwe bok. „Het hert is een soort mengelmoes van verschillende dieren. Het heeft de bouw van een rund, het hoofd van een paard, het gewei van een hert maar weer de poten van een rendier, wat ze heel geschikt maakt om in en langs het water te leven.”

En, legt Jansen uit, er is nog een bijzonderheid: „Het gewei staat de verkeerde kant op. Normaal staat het met de punt naar voren zodat ze kunnen vechten in de bronsttijd. Maar hier staat het andersom. En niemand weet waarom dat is.”

Met het jonkie gaat het overigens heel goed: Fokko speelt hele dagen aan de waterkant, zoals bij de soort past.