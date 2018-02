Muizen hamsteren bij Appie

Bij Albert Heijn vinden ze het vervelend dat in drie dagen tijd twee vestigingen hun deuren moesten sluiten. Vooral voor de klanten, maar ook voor het personeel en de muizen. „Dit is vrij uitzonderlijk”, zegt een woordvoerder, die erop wijst dat het gemiddeld eens in de vijf jaar voorkomt dat de keten een vestiging moet sluiten vanwege een ongedierteplaag. Dus twee tegelijk – in Amsterdam-Osdorp en de Watergraafsmeer – is een unicum.

Vrijdagochtend liet een AH-woordvoerder weten dat de vestiging in Osdorp de deuren weer zal openen op zaterdag. De tweede winkel opent pas over een paar dagen weer. En ook in andere vestigingen wordt even stevig de bezem door de winkel gehaald.

Hygiëne

Want het gebeurt vaker in Nederland dat een supermarkt, of een restaurant bijvoorbeeld, tijdelijk dicht moet. Vaak op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die onder meer controleert op hygiëne. Zo sloot vorig jaar een vestiging van Jumbo in Steenbergen de deuren en ook in de Markthal in Rotterdam woekert een muizenplaag. „We hebben geen exacte cijfers over het aantal sluitingen. Maar er zit geen ontwikkeling in, het komt af en toe voor”, zegt NVWA-woordvoerder Tjitte Mastenbroek.

Het probleem, legt hij uit, zit hem in de hygiëne. Denk aan aangevreten verpakkingen en muizenurine in de schappen. Een vaste klant van een van de gesloten AH’s herkent dat. „Ik bracht laatst een aangevreten pak muesli terug. Het personeel deed vrij nonchalant, alsof dat elke dag gebeurde”, vertelt ze.

Kieren en gaten gedicht

Bij het filiaal wordt nu stevig schoongemaakt en zijn bestrijders aan de gang. Binnenkijken is er niet bij, maar in het algemeen worden alle kieren en gaten gedicht en zetten de bestrijders vallen en aas neer om de muizen te bestrijden, legt Timmermans uit. „Het verschilt per situatie hoe lang het duurt. Is het nieuwbouw of niet, zijn er veel holle ruimtes?”

En gif inzetten? „Ja, dat kan, maar op veilige plaatsen. Onder het schap bijvoorbeeld, niet tussen de chocoladerepen.”

Tweeduizend nakomelingen per jaar

Overlast door ratten en insecten in supermarkten is vrij zeldzaam. Meestal gaat het om muizen. „Als de omstandigheden gunstig zijn en ze niet worden bestreden, kunnen muizen en de kinderen, kleinkinderen enzovoorts die zij krijgen, in theorie zorgen voor tweeduizend nakomelingen per jaar. Dus wat dat betreft is het goed dat er aandacht voor is.” Want een sluiting is best te voorkomen, meent hij.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) maakt daar wel een kanttekening bij: „In een winkelcentrum of winkelstraat moet je wel samenwerken, anders blijft het doorgaan. Ook de non-foodwinkels. En ook samenwerken met de gemeente is aan te raden.”