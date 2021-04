Ziekenhuizen melden hoogste instroom coronapatiënten van dit jaar: ’Dit is een uitschieter’

De laatste dag waarop het LCPS een hoger aantal noemde, was 29 december. Toen werden 430 Covid-patiënten opgenomen.

„Dit is een uitschieter. Dat is heel vervelend. Laten we hopen dat het bij een uitschieter blijft”, zegt een woordvoerster van het LCPS. Het centrum zag het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de afgelopen twee weken juist stabiliseren, zij het op een „ontzettend hoog niveau.”

Door het hoge aantal nieuwe patiënten is het totale aantal opgenomen patiënten dinsdag toegenomen met 109. In totaal liggen nu 2653 mensen met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen.

Op de intensive cares liggen inmiddels 823 patiënten die ernstig ziek zijn geworden door het virus, 10 meer dan een dag eerder. De overige patiënten liggen op verpleegafdelingen.

Het totale aantal opgenomen coronapatiënten schommelde de afgelopen twee weken rond de 2500. Op de ic’s nam het aantal patiënten in dezelfde periode met bijna 10 procent toe, van 750 tot de 823 die het LCPS dinsdag meldde.