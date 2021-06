Coronapas geen gelopen koers

Een coronapaspoort met een ’QR-vaccinatiecode’ moet reizen weer soepel mogelijk maken. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Er moet nog heel wat water door de Rijn voordat alle Nederlanders door Europa kunnen reizen met het digitale coronacertificaat. Zo missen er nog honderdduizenden vaccinaties in de systemen waaruit de reispas put en moeten kinderen vaak toch nog testen, vooraf of in de doorreislanden.