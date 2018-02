16 februari stille tocht voor doodgeschoten Mohammed (17)

De 17-jarige Mohammed werd een week geleden ’per ongeluk’ doodgeschoten in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg, waar hij stage liep. De schutters hadden het waarschijnlijk voorzien op een ander slachtoffer, Gianni L. (19). Hij raakte gewond. L. is een bekende van politie en justitie en was al eerder betrokken bij een schietpartij. Naast L. raakte een stagiaire van twintig gewond aan haar benen.

Mohammed wordt vrijdagmiddag (vandaag) begraven in het bijzijn van familie en andere betrokkenen. Woensdag was er een herdenkingsdienst in de Amsterdamse Nasr-moskee. De belangstelling was zo groot dat sommige mensen buiten moesten staan.

De belangstelling voor het Facebookevenement van de Stille tocht trekt ook veel belangstelling.