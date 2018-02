’Geef vijf snipperdagen per leerling’

„De regels slaan volkomen door, terwijl er juist vraag is naar flexibiliteit. Geef vijf snipperdagen voor leerlingen en de problemen zijn opgelost”, zegt Marieke Boon van de organisatie Ouders&Onderwijs.

Het Openbaar Ministerie wil met een proef leerplichtambtenaren de bevoegdheid geven om direct een boete uit te schrijven bij luxeverzuim. Nu stuurt de leerplichtambtenaar hierover nog een proces-verbaal naar het OM, waarna besloten wordt of er een waarschuwing of boete op volgt.

Boon: „Dit lik op stuk beleid druist tegen alle jongste onderzoeken in. Die geven aan dat ouders juist behoefte hebben aan meer flexibiliteit. Zodat ze het kind een dagje thuis kunnen houden als het zwaar is op school, of zodat ze naar de bruiloft kunnen van hun opa en oma of een dagje eerder op vakantie.”

Experiment

Regelluwe scholen in ons land, dat zijn er ongeveer 50, experimenteren al enige tijd met vijf flexibele (educatieve) zelf in te vullen snipperdagen. „Dat bevalt zo goed dat minister Slob onlangs zich positief uitliet over het inzetten van educatieve keuzedagen in het hele onderwijs. En dan gaan we nu meteen weer boetes uitdelen”, stelt Boon.

Volgens Boon van Ouders&Onderwijs kunnen heel goed afspraken hierover gemaakt worden. „Je kunt als school stellen dat die snipperdagen niet kunnen worden ingezet tijdens de cito-toets, examens of proefweken. Dat lijkt me helder.”

Op dit moment staat de wet op de leerplicht maximaal twee weken vrij toe buiten de schoolvakanties als het niet anders kan. Dan kan het om het werk van ouders gaan. Hiervoor moet er wel toestemming voor worden gevraagd.