ANWB: drukste dag op Europese wegen deze zomer

In Frankrijk stond rond het middaguur zo’n 1200 kilometer file - een record voor dit jaar. „Het is drukker dan een week geleden”, zegt een woordvoerder van de ANWB. Vorige week zaterdag ging het om zo’n 1000 kilometer file op de Franse wegen.

Ook in het noorden van Duitsland was het druk volgens de woordvoerder. Met name rond Hamburg stonden lange rijen met auto’s. Hetzelfde gold voor de Gotthardtunnel in Zwitserland, waar de wachttijd opliep tot 1 à 2 uur. De San Bernardinotunnel is door een ongeluk in Zwitserland eind van de middag gesloten.