Man overleden na incident met politie in Waddinxveen: ’Was mogelijk verwarde man’

Op het fragment van 35 seconden is te zien dat enkele agenten de man tegen de grond gedrukt houden op de Oude Dreef. Een van de agenten slaat hard op de man in. Het filmpje is gemaakt door een passant.

De video zou zijn gemaakt door een langsrijdende vrachtwagenchauffeur. Op de beelden is niet te zien wat er vooraf zou zijn gegaan aan het geweld, vermoedelijk tijdens een aanhouding. Op de achtergrond zijn verschillende schreeuwende mensen te horen.

’Slachtoffer is Paul Selier’

De doodsoorzaak van de man, een 39-jarige autohandelaar uit Den Haag, is nog niet bekend, een patholoog doet daarnaar nu onderzoek, stelt het OM. Ook wordt onderzocht op welk moment de man precies is overleden. De filmbeelden worden daarin meegewogen, aldus het OM.

De Mercedes wordt weggesleept Ⓒ Ilan Sluis

Volgens het OM kreeg de politie rond zes uur vrijdagochtend een melding over een verwarde man op de weg. Er werd daarop een ambulance gebeld, vervolgens probeerde de politie in te grijpen. Wat er toen precies is gebeurd, wordt op dit moment onderzocht door de Rijksrecherche, zo meldt het OM.

’Man verzette zich’

De familie heeft tegen Omroep West gezegd dat de man zich verzette tegen zijn arrestatie en toen in elkaar zakte. Ook zou een getuige hebben verteld dat de man op zijn knieën midden op de weg zat te schreeuwen, waarna de politie eraan kwam. Het OM wil daar niet op ingaan zolang het onderzoek loopt.

Rond 06.00 uur vrijdagochtend kreeg de politie volgens het OM een melding over een verwarde man op de openbare weg. Omroep West heeft videobeelden gepubliceerd waarop te zien zou zijn hoe de man door in elk geval twee agenten op de grond wordt gehouden, terwijl hij hard geslagen wordt.

Straat afgesloten

De straat waar het incident plaatsvond, de Oude Dreef, is vrijdagochtend afgesloten geweest voor verkeer. Op de weg lagen twee stukken textiel naast een donkere Mercedes-Benz, die op de weg stond nabij een rotonde.

Bij de Dreef vond een politiecontrole plaats. Ⓒ AS Media

