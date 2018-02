Gaswinning in Loppersum per direct stilgelegd

De NAM bracht een grafiek naar buiten waarop te zien is dat de vijf gaswinningslocaties rond Loppersum geen gas meer oppompen. Wiebes droeg het bedrijf eerder op de dag op de winning daar stil te leggen op advies van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De NAM had de sluiting onlangs al geopperd, en die sluiting brengt volgens de Gasunie ook afnemers niet meteen in de problemen. De Gasunie onderzoekt nog wel of er geen gastekort ontstaat als de winning rond Loppersum helemaal en voorgoed verleden tijd is.

De NAM wil meteen werk maken van de ontmanteling van de gasinstallaties rond Loppersum. „Want uit is uit”, vindt NAM-directeur Gerard Schotman.

De NAM wil ook stoppen met de gaswinning op de locatie Eemskanaal, die de bodem onder oostelijke delen van de stad Groningen in beweging kan zetten. De Gasunie ziet geen bezwaar tegen sluiting van deze gasinstallatie, maar het SodM moet zich er nog over uitspreken. De toezichthouder doet dat volgens de NAM zo snel mogelijk.

Loppersum en omstreken ondervinden veel hinder van de door gaswinning in beweging gekomen bodem. Het gebied liep drie weken geleden nieuwe schade op door de forse aardbeving in buurdorp Zeerijp. Die beving bracht de discussie over de gaswinning in Groningen in een stroomversnelling.