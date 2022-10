Premium Het beste van De Telegraaf

Vrees is dat sporter verdwijnt in beruchte Evin-gruwelgevangenis ’Kerker dreigt voor Iraanse klimster zonder hoofddoek’

Door Ralph Dekkers

Belandt de Iraanse klimmer Elnaz Rekabi door haar actie in de beruchte Evin-gevangenis in de hoofdstad Teheran?

Tel Aviv - Van klimmuur naar kerker. Elnaz Rekabi nam afgelopen weekeinde tijdens een internationale klimcompetitie in Zuid-Korea deel zonder hidjab, die voor Iraanse sporters ook in het buitenland verplicht is. Een steun in de rug voor de demonstranten in haar land, maar het levert haar volgens Iraanse oppositiemedia een enkeltje Evin op, de beruchte gevangenis voor dissidenten die afgelopen weekeinde nog in lichterlaaie stond.