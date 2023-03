Premium Het beste van De Telegraaf

Flitsverkopers halen kledingkast leeg: winkelier voor een dag

Vriendinnen (v.l.n.r.) Janiek Fierkens, Vera Enklaar, Madelon Driessen en Karen Fierkens hebben goede zaken gedaan. Ⓒ Eigen Foto

ARNHEM - Is het de circulaire tijdgeest of hebben veel volwassenen een verborgen verlangen om nog één keertje winkeltje te spelen? Misschien is het een combinatie van beide, maar vast staat dat een nieuw experiment met de dagjesverhuur van winkelruimte een daverend succes is.