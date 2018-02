’Nieuwsuur-techexpert’ reageert op commotie

Rian zegt tegen LindaNieuws gewend te zijn aan de commotie. „Eerst geloven ze me niet, maken ze me af, dan gebeurt het en… dat is blijkbaar mijn leven.” De ’Cyberexpert’ vindt de reactie van bedrijven en hackers ’logisch’. „Het is logisch dat we afgemaakt worden door Cybersecurity-bedrijven en hackers die handmatig werken. Ze zien ons en ons boek als bedreiging.”

Veel tech-experts vielen over het optreden. Zo vindt techjournalist Daniël Verlaan dat mensen onnodig bang worden gemaakt. „Ik vraag me oprecht af of Nieuwsuur begrijpt wat voor schade ze aanrichten door een ’expert’ uit te nodigen die dit soort belachelijke tips geeft.”

Ook IT-expert Brenno de Winter wist niet wat hij zag: „Had even tijd nodig om de tranen uit mijn ogen te krijgen.”

Nieuwsuur

Volgens adjunct-hoofdredacteur van Nieuwsuur Reijer Zwaan was Van Rijbroek uitgenodigd omdat ze actief is in de hackwereld. Ook heeft ze een boek geschreven en is ze eerder in andere media verschenen. Wel bleek ze in de uitzending een aantal andere dingen te hebben gezegd dan in het voorgesprek.

Boek

Het boek over cybercrime dat Rian samen met oud-minister en voormalig staatssecretaris Willem Vermeend schreef, is inmiddels uit de handel gehaald.

De NOS en Nieuwsuur troffen in het boek plagiaat van tien verschillende artikelen en websites aan. Het boek bevat passages uit twee artikelen van NRC, maar ook de website van ict-jurist Arnoud Engelfriet is geplagieerd. Bovendien zijn stukken uitleg uit vijf verschillende Wikipedia-artikelen overgenomen.

Van Rijbroek liet in een reactie weten: „Wij hebben het boek samen geschreven en zijn samen verantwoordelijk. Een team heeft alles gecontroleerd. Dat hebben ze dus niet goed gedaan. Dat is niet goed.”