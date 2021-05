Versoepelingen gaan door: dit kan vanaf woensdag

De druk op de zorg is minder groot. „We zien een daling van 30 procent ten opzichte van de piek. We zien dat het vooral een effect is van vaccinaties”, vertelt De Jonge. „Maar voorzichtigheid blijft geboden. We zijn er nog niet, maar deze stap is verantwoord om te zetten.” Sneller kan het niet, denkt De Jonge. „De volgende stap zetten we naar het zich laat aanzien over drie weken.”

Die volgende stap kan worden gezet ’als de daling blijft doorzetten in dit tempo’, zegt De Jonge. Die zou worden aangekondigd op 1 juni en gaat in op 9 juni. Een concreet cijfer dat gehaald moet worden kan de bewindsman niet noemen. „Het is zeker denkbaar dat het sneller kan gaan, maar dat hangt van een aantal dingen af.” Bijvoorbeeld gedrag van mensen en tempo waarop wordt gevaccineerd.

Komend weekend besluit het demissionaire kabinet of het voortgezet onderwijs weer aan de slag kan, zonder 1,5 meter afstand te houden. Volgens De Jonge worden er extra testen ter beschikking gesteld om scholieren in dat geval wel beter te kunnen testen.

Toegangstesten kan pas als de wet die dat mogelijk maakt van kracht is. Dat wordt niet voor juni voorzien. Wel wil het demissionaire kabinet met pilots tot die tijd al een poging doen met evenementen met toegangstesten. Premier Rutte en coronaminister De Jonge hadden dit extra ’weegmoment’ voor de zekerheid ingebouwd om er zeker van te zijn dat de cijfers echt de goede kant op gaan, zoals de modellen al wekenlang aangeven. Dat blijkt inderdaad het geval.

Behalve pretparken en dierentuinen mogen ook buitenmusea weer open. Sekswerkers mogen ook weer aan de slag. De bibliotheken kunnen op 20 mei weer normaal boeken uitlenen.

Bekijk ook: Deze ondernemers hebben de grootste belastingschulden

De tweede fase van het openingsplan zou doorgaan als er maandag een gemiddelde afname is in de instroom van ziekenhuizen van ongeveer 20 procent in vergelijking met de piek eind april, zegde Rutte toe. Wel blijven de basismaatregelen overeind, zoals mondkapjes binnen, anderhalve meter afstand en een beperkt aantal mensen bij elkaar.

Over de volgende fase in de versoepelingen zal het kabinet begin juni besluiten.