Afghaans kind (5) in Polen overleden na eten giftige paddenstoelen

De twee jongetjes waren vorige maand met hun familie geëvacueerd uit hun thuisland, waar de extremistische Taliban-beweging de macht heeft gegrepen. Ze arriveerden op 23 augustus in Polen en zouden een dag na hun aankomst de paddenstoelen hebben gegeten.

Een kinderziekenhuis in hoofdstad Warschau bevestigde donderdag dat het jongste kind is gestorven. Zijn oudere broer kreeg deze week een levertransplantatie, maar het is zeer de vraag of zijn leven nog gered kan worden.

Justitie heeft een onderzoek ingesteld na de vergiftiging van de kinderen. De autoriteiten hebben berichten tegengesproken dat de jongens paddenstoelen aten omdat ze onvoldoende te eten kregen in het opvangcentrum in Podkowa Lesna. Daar zouden ze drie maaltijden per dag hebben gekregen.

Polen heeft vanwege de machtsovername door de Taliban 1231 mensen geëvacueerd uit Afghanistan. De vergiftigde jongens en hun familie zouden op verzoek van het Verenigd Koninkrijk zijn meegenomen. Hun vader heeft naar verluidt jarenlang gewerkt voor het Britse leger.