Duitsland geeft geroofde kunstwerken terug aan Nigeria

De Duitse regering spreekt over een historisch akkoord, na jarenlange onderhandelingen. Volgens Berlijn behoren de werken tot de grootste schatten van Afrika. Maar hun geschiedenis is ook een verhaal van kolonialisme en geweld, benadrukt de minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock. Onder de eerste bronzen beelden die nu teruggaan is de kop van een koning die vroeger op een altaar ter ere van een vorst stond.

Toen Britse soldaten in 1897 Benin binnenvielen, plunderden ze het koninklijk paleis en stalen meer dan 5000 kostbare voorwerpen. Meer dan duizend van deze objecten bevinden zich nog steeds in Duitsland. Baerbock noemt de overhandiging van de eerste werken aan Nigeria dan ook een begin. „Het was verkeerd om de bronzen beelden te stelen en het was verkeerd om ze te houden en te bewaren.”