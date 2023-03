Twee treinen ontspoord in Zwitserland door storm, meerdere gewonden

De treinen ontspoorden in de plaatsen Lüscherz en Büren zum Hof. In de eerste gemeente kantelden de achterste delen van een trein die op weg was naar Biel. Volgens het bedrijf dat de treindienst verzorgt was storm de oorzaak. Gewonden worden verzorgd door reddingswerkers.

In Büren zum Hof, ongeveer 40 kilometer verderop, ontspoorde een regionale trein. Ook daar vielen meerdere gewonden, van wie er volgens de politie zeker een ernstig aan toe is. Tal van brandweerauto's, politiewagens, ambulances en helikopters zijn ter plaatse, aldus Zwitserse media.